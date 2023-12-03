В "Фенербахче" опровергли новость о желании приобрести игрока "Спартака" Промеса

Член совета директоров стамбульского "Фенербахче" Салахаттин Баки в комментарии "Спорт-Экспрессу" отреагировал на информацию о том, что клуб сделает московскому "Спартаку" предложение о покупке нидерландского футболиста Квинси Промеса.