Путин: архитектура безопасности всех стран должна быть равной и неделимой

Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве, где собрались лидеры многих стран-друзей РФ, показало общий настрой на формирование безопасного мира, подчеркнул президент России Владимир Путин в своем приветствии к участникам проходящей XIII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.