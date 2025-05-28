Путин: архитектура безопасности всех стран должна быть равной и неделимой

Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве, где собрались лидеры многих стран-друзей РФ, показало общий настрой на формирование безопасного мира, подчеркнул президент России Владимир Путин в своем приветствии к участникам проходящей XIII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
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