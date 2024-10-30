Клан закоренелых ненавистников России потерпел катастрофу

34 тыс прочтений Вчера Фото: Christian Spicker/IMAGO/Global Look Press Текст: Никита Демьянов Главным результатом прошедших только что в Литве парламентских выборов стало падение Габриэлюса Ландсбергиса – представителя одиозного клана давних врагов России.
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