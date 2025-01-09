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Доллар сохраняет силу

Доллар сохраняет силу

По итогам 2024 года индекс доллара вырос на 7%. На фоне такой сильной динамики другие мировые валюты показали разное по темпам ослабление: британский фунт снизился на 1,7%, китайский юань потерял 2,8% — такая же просадка была у индийской рупии.

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