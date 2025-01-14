Госдолг США может достичь потолка до того, как Трамп вступит в должность

Госдолг США может в очередной раз достичь верхнего предела, который установлен законом, в середине января, угрожая экономике дефолтом, а избранный президент США Дональд Трамп может не успеть вступить в должность для его предотвращения.
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