Эксперт Дворецкий назвал востребованные навыки для выпускников вузов

Навыки умения работать в команде, делегирование, а также способности анализировать и визуализировать данные будут наиболее востребованными для выпускников вузов, о чем в беседе с RT рассказал эксперт Алексей Дворецкий.
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