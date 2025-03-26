Главу пророссийского региона Молдавии задержали в аэропорту Кишинева

Евгению Гуцул взяли под стражу на 72 часаГлаву Гагаузской автономии, входящей в состав Молдавии, Евгению Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и взяли под стражу на 72 часа, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры страны.