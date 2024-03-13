Полномочный представитель Президента Владимир Якушев держит на особом контроле исполнение поручения Президента по социальной газификации и оказанию мер социальной поддержки жителям льготных категорий при подключении к газу в регионах в Уральского федерального округа.
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