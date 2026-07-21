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Месси, Де Поль, Энцо, Альварес и еще 6 игроков не вернулись со сборной Аргентины в Буэнос-Айрес после ЧМ

Сборная Аргентины прилетела в Буэнос-Айрес после чемпионата мира Аргентинская команда под руководством Лионеля Скалони уступила сборной Испании в финале (0:1, доп.

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