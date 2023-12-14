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Новый кроссовер Lada B/C-класса: что известно об одной из самых важных новинок «АвтоВАЗа»

Прошлым летом компания «АвтоВАЗ» раскрыла информацию о том, что ее инженеры приступили к работе над одним из самых перспективных проектов Lada на ближайшие годы, особенно после ухода Renault и последующего отказа от полностью новой Niva.

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