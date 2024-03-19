Финансовый вопрос нас ссорит с мужем

Вы считаете это муж? Муж объелся груш. Ну и на хрен он нужен, сел на шею и ножки свесил. Трахать только что ли? Такого добра и без дармоеда можно найти и за бесплатно.

Татьяна Хлусова

Слишком многое неизвестно. Во-первых, чей это дом? Заработать на покупку общего дома в равных долях они за год вряд ли могли. Во-вторых, кто был инициатором заключения брака и рождения ребёнка? В-третьих, а до свадьбы муж работал? Если нет, почему она об этом не знала (а если знала, почему её это не волновало), и откуда он брал деньги на отдых и дорогие подарки? Если работал, почему бросил работу, и чьё это было решение, его или их совместное? И откуда у неё выплаты с работы, если раньше она не работала? Без этой информации трудно определить, кто тут к кому пристроился на шею.