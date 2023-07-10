Закон, порядок, государство

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  • Александр Лесков
    С-суки!  Списывать — это  не  компенсировать  инфляцию и бюрократы  в ПФР это могут —легко  списать. И  вон  гомонят ...Из пенсии вычтут ...
  • Ингерман Ланская
    ну ,так вали из этого ,ненавистного тебе, государства.... вали в эСэСИз пенсии вычтут ...
  • Виктория Виктория
    "Закон, порядок, государство" - задолбали уже......Из пенсии вычтут ...

Налоговая информирует: как правильно заполнить уведомление по спецрежимам УСН и ЕСХН

Налоговая информирует: как правильно заполнить уведомление по спецрежимам УСН и ЕСХН

УФНС России по Приморскому краю информирует, что в случаях, когда законодательством о налогах и сборах предусмотрена уплата налогов, авансовых платежей до представления соответствующей налоговой декларации либо если обязанность по представлению налоговой декларации не установлена Налоговым Кодексом РФ, налогоплательщики должны представить в налоговый орган уведомление об исчисленных суммах.

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