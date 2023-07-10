Налоговая информирует: как правильно заполнить уведомление по спецрежимам УСН и ЕСХН

УФНС России по Приморскому краю информирует, что в случаях, когда законодательством о налогах и сборах предусмотрена уплата налогов, авансовых платежей до представления соответствующей налоговой декларации либо если обязанность по представлению налоговой декларации не установлена Налоговым Кодексом РФ, налогоплательщики должны представить в налоговый орган уведомление об исчисленных суммах.