Налоговая информирует: как правильно заполнить уведомление по спецрежимам УСН и ЕСХН

УФНС России по Приморскому краю информирует, что в случаях, когда законодательством о налогах и сборах предусмотрена уплата налогов, авансовых платежей до представления соответствующей налоговой декларации либо если обязанность по представлению налоговой декларации не установлена Налоговым Кодексом РФ, налогоплательщики должны представить в налоговый орган уведомление об исчисленных суммах.
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