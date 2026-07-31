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Царьград

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Волонтеры очистили озеро Круглое в Тюмени от мертвой рыбы

Волонтеры очистили озеро Круглое в Тюмени от мертвой рыбы

В Тюмени волонтеры очищают озеро Круглое от мертвых рыб, вызывающих зловонный запах. Несмотря на активные обсуждения в соцсетях, причины гибели рыбы остаются неизвестными, а власти не предоставляют разъяснений.

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