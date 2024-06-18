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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мессье о Макдэвиде: «Талант, который появляется раз в жизни. Его набор навыков феноменален и входит в топ-5 лучших в истории хоккея»

Капитан «Эдмонтона» набрал 38 (6+32) очков в 22 матчах в текущем розыгрыше Кубка Стэнли и лидирует в гонке бомбардиров.

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