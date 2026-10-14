Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 790 подписчиков

TMZ: рэпер P. Diddy получил травму головы во время драки с наркобароном в тюрьме

TMZ: рэпер P. Diddy получил травму головы во время драки с наркобароном в тюрьме

Американский рэпер Шон Комбс, известный как P. Diddy, получил травму головы в результате драки с ямайским наркобароном Кристофером Коуком по прозвищу Дудус в тюрьме Форт-Дикс в США.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым