Жителей Красногорска пригласили принять участие в проекте «Лица Победы»

Филиал Музея Победы в Красногорске приглашает принять участие в историческом проекте «Лица Победы». Жители округа могут рассказать о подвигах своих прадедов в годы Великой Отечественной войны и пополнить коллекцию историй, которых уже собрано более 1,2 миллиона.