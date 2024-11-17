Жителей Красногорска пригласили принять участие в проекте «Лица Победы»

Филиал Музея Победы в Красногорске приглашает принять участие в историческом проекте «Лица Победы». Жители округа могут рассказать о подвигах своих прадедов в годы Великой Отечественной войны и пополнить коллекцию историй, которых уже собрано более 1,2 миллиона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии