Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за 12 часов уничтожили над восемью регионами страны 47 беспилотников ВСУ самолетного типа.
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