5 октября - День работников уголовного розыска России

Ежегодно 5 октября свой профессиональный праздник отмечают сотрудники уголовного розыска. 105 лет назад, 5 октября 1918 года Коллегия народного комиссариата внутренних дел утвердила «Положение об организации отделов уголовного розыска».
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