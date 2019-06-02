Отличие красного протеста от либерального.

Чем красный протест против власти отличается от либерального?Цель либерального протеста состоит в том, что есть слой людей, который хочет стать частью жирующей буржуазной верхушки и требует чтоб эта верхушка "потеснилась" и пустила в свои ряды.
Чем красный протест против власти отличается от либерального?Цель либерального протеста состоит в том, что есть слой людей, который хочет стать частью жирующей буржуазной верхушки и требует чтоб эта верхушка "потеснилась" и пустила в свои ряды.
Свежие комментарии