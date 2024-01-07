Что можно и что нельзя делать 8 января в праздники Собор Пресвятой Богородицы и Бабьи каши Елена Галицкая 8 января в православной церкви отмечается Собор Пресвятой Богородицы, а также народное торжество, известное как Бабья каша.
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