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Песков заявил, что Путин и Си в Пекине проведут детальный обмен мнениями

Песков заявил, что Путин и Си в Пекине проведут детальный обмен мнениями

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков выступил с заявлением о том, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в рамках переговоров, которые состоятся в Пекине, «сверят часы» и осуществят детальный обмен мнениями.

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