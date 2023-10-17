Песков заявил, что Путин и Си в Пекине проведут детальный обмен мнениями

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков выступил с заявлением о том, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в рамках переговоров, которые состоятся в Пекине, «сверят часы» и осуществят детальный обмен мнениями.
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