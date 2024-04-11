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Аргументы и Факты

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Сержант Газизов вел огонь по противнику, помогая наступлению российских ВС

Сержант Газизов вел огонь по противнику, помогая наступлению российских ВС

Расчет самоходного артиллерийского орудия под командованием гвардии младшего сержанта Руслана Газизова вел огонь по противнику, поддерживая наступление российских мотострелковых подразделений, детали приводит пресс-служба Минобороны РФ.

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