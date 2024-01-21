Министр спорта РФ: «Какой импульс развитию туризма дал ЧМ-2018! Возведены отели, дороги, стадионы. Миллионы приезжают в эти города»

«В России действует самое спортивное правительство. Если вы посмотрите внешне на вице‑премьера правительства, министра экономического развития, то это спортивные люди, своим примером показывающие, как надо формировать здоровое отношение к нашей жизни через занятия спортом, через активный интерес к нашей великой стране.