Медвежий угол

36 163 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Регина Толстоброва
    Из бюджета на это деньги берутся.Путин вводит "лок...
  • Рябов Сергей
    Меня вот интересует о каких сверхприбылях чиновников идет речь, если прививки делаются бесплатно? Может автор объясни...Путин вводит "лок...
  • Константин Заболотный
    По акции можно купить и по 80!!!Я лично никогда не балдел от шпрот,да и сейчас не особо жалую.Если уж сильно захочетс...Латвия разочарова...

Корчил рожи статуе Свободы!

Корчил рожи статуе Свободы!

автор - Дилетант о политике В домах Олега Дерипаски прошли обыски. Олег Дерипаска прокомментировал обыски, которые провели у него бравые агенты ФБР, такими словами, что Сеть не просто заткнет свои нежные уши руками, но и может даже лишиться чувств.

Вернуться к статье
148
Обсудить
Евгений Гоголев
Там это все демократично, не надо сравнивать с Россией, где Мордер все зажал, лишил слова.
Вячеслав Сальников
Просто амерам нужны доказательства, что Трампа избрали Путин и Дерипаска. И никакой тут демократией даже не пахнет. Обычное полицейское государство, насаждающее электронный концлагерь
Алексей
И не правда...............Путин отвертелся, а Дерипаска влип.
Александр Петров
Не правильно американцы делают перво-наперво надо было всех этих родственников арестовать и посадить в американскую кутузку с неграми-геями до выяснения всех обстоятельств!
Наталья Андросова
Какой изворотливый дяденька😀
Сергей Росси
А мне не хочется переживать за тех, кто вовремя спиздил и прогнулся перед ЕБН . Дерипаски, абрамовичи, потанины.... жрут народное достояние, гадят на родную землю. А я должен озаботиться их проблемами. Типа несколько квартир в Америке обыскали. Да пусть бы мою одну там вверх дном перевернули, но и одной там, сука, нету....))
АЛЕКСАНДР ПУГОВКИН
Совсем совесть потеряли! Издеваются над несчастными миллиардерами, как хотят!!!
Nata
Да на фига им наши миллиардеры? Им денежки скоммунизденные нужны.
Татьяна Браун
Можно к нему по-разному относиться. Но оттянул он америкосов качественно. Приводили цитату в новостях. Классно.
Зоя Жук
Он корчит рожи всем. В первую очередь российским гражданам и бюджету. Вот где пора поискать, так это в России. Это же наш Маркиз Карабас, который выводит деньги из страны. Так что они там в США искали то, что он украл в РФ.
Александр Дементьев
Скорее всего это была просто репетиция. Цветочки. А ягодки будут позднее. И не только у Дерипаски... И не только в США. Потребуют доказать, что бабки нажиты законным путём. А поскольку доказательств нет, то бабки национализируют.
Томара Тычкова
Если российские правоохранительные органы не в состоянии контролировать " честную" деятельность наших олигархов, то пусть это делают американцы. Спасибо им за такую нужную россиянам работу.
Николай Николаевич
Нежную заботу. Могли и арестовать.
Виктор Горшков
Если власть России не очухается и не перестанет боятся,то наворованное в России и переведенное в офшоры заберет США и будет права. Если Россия не хочет забрать награбленное у нее, то заберет тот кто не боится.

Картина дня

наверх