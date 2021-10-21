Корчил рожи статуе Свободы!

автор - Дилетант о политике В домах Олега Дерипаски прошли обыски. Олег Дерипаска прокомментировал обыски, которые провели у него бравые агенты ФБР, такими словами, что Сеть не просто заткнет свои нежные уши руками, но и может даже лишиться чувств.