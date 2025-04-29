Региона Тодоренко неожиданно отреагировала на слухи о третьей беременности

Интрига вокруг возможной третьей беременности Регины Тодоренко достигла апогея! После того как звездная чета Валерии и Иосифа Пригожина обмолвилась о пикантном положении телеведущей на афтепати шоу «Маска», Регина решила не томить публику в ожидании и отреагировала в свойственной ей ироничной манере – мемом.