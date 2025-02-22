ТАСС: сумма долга Google по решениям российских судов превысила 21,5 млрд рублей

Судебные приставы принудительно взыскивают с американской компании Google LLC свыше 21,5 млрд рублей непогашенной задолженности по штрафам и другим взысканиям судов имущественного характера в пользу физлиц и юрлиц.
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