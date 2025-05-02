Израильский ультраправый политик, министр финансов страны Бецалель Смотрич заявил, что Израиль прекратит военные действия в секторе Газа только тогда, когда «сотни тысяч» палестинцев будут насильственно переселены, сообщает телеканал Press TV.
Израильский министр: пока жителей Газы не переселят, а Сирия не будет разделена, Израиль не остановится
Комментарии
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Eduard
Главное нагло ставит всех просто в извемтностьна каком основании жидовский Израиль это делает молчит.Просто на ходу правила жизни придумывают
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20 час.
Eduard
Раньше был холокост,но немцы евреев вылавливали ,а не сравнивали города с землей.Так и хочется ему подобным харю об асфальт разбить!
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20 час.
Алексей Тан
КАЖДЫЙ Народ САМ... очищается от СВОЕГО дерьма, а если он этого не делает.... или на оборот, защищает его и пользуется "его" плодами.... то! и САМ этот народ ДЕРЬМО..... что зачастую сами евреи и демонстрируют.... ложь и мерзость, их плоды!.
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20 час.
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