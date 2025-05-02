Израильский министр: пока жителей Газы не переселят, а Сирия не будет разделена, Израиль не остановится

Раньше был холокост,но немцы евреев вылавливали ,а не сравнивали города с землей.Так и хочется ему подобным харю об асфальт разбить!

Алексей Тан

КАЖДЫЙ Народ САМ... очищается от СВОЕГО дерьма, а если он этого не делает.... или на оборот, защищает его и пользуется "его" плодами.... то! и САМ этот народ ДЕРЬМО..... что зачастую сами евреи и демонстрируют.... ложь и мерзость, их плоды!.