BT: в Бельгии нашли работу Пикассо стоимостью более миллиона рублей

В небольшом магазинчике старинных вещей в Антверпене неожиданно обнаружилась работа известного испанского живописца и скульптора Пабло Пикассо, оцененная экспертами в сумму около двенадцати с половиной тысячи евро (более миллиона рублей).
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