Лукашенко: в мир демонстративно вернулась прямая массированная военная агрессия

МИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на заседании Совета глав государств ШОС, что в современный мир демонстративно вернулась прямая массированная военная агрессия.
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