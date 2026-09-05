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Путин провел встречу с первой пятеркой списка «Единой России» на выборах в Государственную Думу

Путин провел встречу с первой пятеркой списка «Единой России» на выборах в Государственную Думу

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с кандидатами, входящими в первую пятерку списка партии «Единая Россия» на выборах в Государственную Думу.

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Любовь Аникеева

Огласите весь список пожалуйста! Мы по прежнему голосуем за Нарусову и Терешкову? И хотелось бы знать, намерены ли наши доблестные депутаты ограничить свои аппетиты по зарплате?Если нет, то я не намерена голосовать за их благополучие,