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Xiaomi выпустила умный аквариум Mijia Smart Fish Tank 2 Pro — он сам кормит рыб и следит за водой

Xiaomi выпустила умный аквариум Mijia Smart Fish Tank 2 Pro — он сам кормит рыб и следит за водой

Аквариум получил многоступенчатую фильтрацию, RGB-подсветку и управление через смартфон Xiaomi вывела в продажу Mijia Smart Fish Tank 2 Pro — умный аквариум объемом 31 л стоимостью 649 юаней в Китае.

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