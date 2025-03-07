В июле граждан России ждёт новое подорожание услуг ЖКХ

В июле 2024 года тарифы на услуги ЖКХ в России снова вырастут на 4-15% в зависимости от региона. Это связано с продолжающейся реформой жилищно-коммунального хозяйства, направленной на улучшение инфраструктуры и качества услуг.
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