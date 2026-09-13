Окислительный стресс по-разному влияет на две главные слюнные железы

Две главных слюнных железы человека — околоушная (паротидная) и подчелюстная — принципиально по-разному реагируют на окислительный стресс: у паротидной железы сильнее нарушается кальциевая сигнализация, тогда как подчелюстная лучше адаптируется и усиливает антиоксидантную защиту.