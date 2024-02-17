Наступление роботов на Черном море – как воевать по-новому 29 сентября 2017 года саудовский фрегат Al Madinah французского проекта F2000 был атакован тремя дистанционно-управляемыми взрывающимися катерами йеменских хуситов, один из которых достиг цели и серьезно повредил фрегат.