Биолог Баранова заявила, что мю-штамм коронавируса не сможет стать более заразным, чем «дельта»

Доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова оценила риск распространения мю-штамма новой коронавирусной инфекции наравне с «дельта».
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