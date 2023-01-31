Иран может изменить подход к российско-украинскому конфликту после «признаний» Киева

Власти Ирана могут изменить подход к военному конфликту между Россией и Украиной, если киевский режим не скорректирует высказывания советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка по поводу нападения на иранский военный объект в Исфахане.
Власти Ирана могут изменить подход к военному конфликту между Россией и Украиной, если киевский режим не скорректирует высказывания советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка по поводу нападения на иранский военный объект в Исфахане.
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