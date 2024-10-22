Евгения Медведева: «2 года назад я загадывала заветное желание – встретить настоящую любовь. Сбылось очень быстро»

«Когда я закончила со спортом, я подумала, что нужно что-то менять – мечты свои превратила в цели. По моему мнению, мечты должны быть такими, что свершение этой мечты никаким образом не может зависеть от меня.
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