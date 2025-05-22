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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Титов о помощи от Ротенберга: «Он присоединился к «СКА-1946», обсуждаем детали, с трибун и скамейки разное видение. Есть подсказки сверху – в перерывах»

Петербургский клуб обыграл МХК «Спартак» (5:2) в 6-м матче финала Кубка Харламова и сравнял счет в серии – 3-3.

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