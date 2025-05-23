На Украине продолжаются репрессии против священников УПЦ: Настоятеля Святогорской Лавры митрополита Арсения суд оставил за решеткой

23 мая 2025 года Славянский горрайонный суд (оккупированная часть бывшей Донецкой области), несмотря на обоснованное отсутствие в этот день на заседании четырёх из пяти адвокатов, продолжил рассматривать вопрос о дальнейшей мере пресечения для наместника Святогорской Лавры митрополита Святогорского Арсения.