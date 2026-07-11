Буквально десятки самолетов кружат над Петербургом из-за грозы. 🔹Ожидают посадки в Пулково. Некоторые рейсы ушли на запасной аэродром в Москву.
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Буквально десятки самолетов кружат над Петербургом из-за грозы. 🔹Ожидают посадки в Пулково. Некоторые рейсы ушли на запасной аэродром в Москву.