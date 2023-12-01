Назад в будущее: интернет-веломобиль Стивена Робертса, или жизнь цифрового кочевника с 1983 по 1993 год

﻿﻿В наши дни, когда у каждого в кармане есть компьютер в сочетании с телефоном и превосходящими вычислительными мощностями суперкомпьютеров тридцатилетней давности, постоянно подключены к Интернету и особенно к тому, что можно назвать «Всемирным информационным центром» - Википедией, которая дает обладателю круглосуточного доступа к мобильным, городским, спутниковым и бизнес-услугам, богатство которых превосходит все воображение, трудно представить, что еще недавно это казалось абсолютной фантазией.