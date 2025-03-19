USAID потратили 3,4 млрд долларов на посты против возвращения Крыма в состав России – МаскПо данным департамента госэффективности (DOGE), который возглавляет миллиардер, эта сумма эквивалентна расходам на 100 американских школ, 10 больниц или один авианосец.