USAID потратили 3,4 млрд долларов на посты против возвращения Крыма в состав России – МаскПо данным департамента госэффективности (DOGE), который возглавляет миллиардер, эта сумма эквивалентна расходам на 100 американских школ, 10 больниц или один авианосец.
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