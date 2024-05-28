Театр абсурда
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Театр абсурда

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Больше не террористы. Россия пошла навстречу "Талибану"*

Больше не террористы. Россия пошла навстречу "Талибану"*

Майор Гром Россия открывает новую страницу в истории отношений с Афганистаном. Министерство иностранных дел и Министерство юстиции России анонсировали скорое исключение движения "Талибан"* из списка террористических организаций.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Израиль не террорист,Украина не террорист,НАТО с 1999по 2024г не оккупант?Молчим.Разные права человека  у разных религий.Разные обычаи и традиции. Пора бы нам это понять.
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ninikooo Митусова
А что по этому поводу думают наши воины-афганцы?!
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Маша Иванова
Они уничтожают наркотики-что нас устраивает.
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