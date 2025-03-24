Переговоры России и США в Эр-Рияде будут закрытыми

ТАСС Переговоры между российской и американской делегациями пройдут в закрытом формате.По информации РИА Новости, служба госбезопасности Саудовской Аравии требует журналистов и других лиц покинуть отель Ritz-Carlton.
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