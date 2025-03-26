Десантники уничтожили из «Корнета» ретранслятор ВСУ на затопленном судне

Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» ВДВ группировки войск «Днепр» уничтожил ретранслятор сигнала ВСУ, установленный на затопленном морском транспорте украинских боевиков на входе из Черного моря в Днепровский лиман.
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