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СМИ: Лондон и Киев обсуждают планы производства британского оружия на Украине

СМИ: Лондон и Киев обсуждают планы производства британского оружия на Украине

Представители оборонной промышленности Великобритании обсуждают со своими украинскими коллегами планы производства британского оружия на Украине, что приведет к углублению связей Киева как с Лондоном, так и с НАТО, сообщает британская газета.

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