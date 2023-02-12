СМИ: Лондон и Киев обсуждают планы производства британского оружия на Украине

Представители оборонной промышленности Великобритании обсуждают со своими украинскими коллегами планы производства британского оружия на Украине, что приведет к углублению связей Киева как с Лондоном, так и с НАТО, сообщает британская газета.
Представители оборонной промышленности Великобритании обсуждают со своими украинскими коллегами планы производства британского оружия на Украине, что приведет к углублению связей Киева как с Лондоном, так и с НАТО, сообщает британская газета.
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