Давыдов о форуме АИС-2026: «Акцент сместился в сторону практических проблем участников рынка»

Исполнительный директор Первой СРО Олег Давыдов поделился итогами форума АИС-2026. «В первую очередь хотел бы отметить, что организация форума на традиционно высоком уровне, и поблагодарить коллег из ППК ЕРАИ и Единого ЦУПИС за тот объем усилий, который они вкладывают из года в год в его проведение.