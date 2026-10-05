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Давыдов о форуме АИС-2026: «Акцент сместился в сторону практических проблем участников рынка»

Исполнительный директор Первой СРО Олег Давыдов поделился итогами форума АИС-2026. «В первую очередь хотел бы отметить, что организация форума на традиционно высоком уровне, и поблагодарить коллег из ППК ЕРАИ и Единого ЦУПИС за тот объем усилий, который они вкладывают из года в год в его проведение.

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