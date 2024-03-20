В Магадане полицейские раскрыли мошенничество на 4,4 млн рублей

Оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Магаданской области установлен факт мошенничества 48-летним руководителем одного из учреждений областного центра.
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