Педагог Мясникова: цифровые сервисы помогают упростить работу учителя

Нагрузка у учителей колоссальная — один методический день в неделю без уроков не освобождает педагога от рутинных задач: подготовки уроков, проверки тетрадей, ведения документации, сдачи отчетности, обязанностей классного руководителя.
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