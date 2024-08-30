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Педагог Мясникова: цифровые сервисы помогают упростить работу учителя

Педагог Мясникова: цифровые сервисы помогают упростить работу учителя

Нагрузка у учителей колоссальная — один методический день в неделю без уроков не освобождает педагога от рутинных задач: подготовки уроков, проверки тетрадей, ведения документации, сдачи отчетности, обязанностей классного руководителя.

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