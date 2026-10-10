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ДНР запустила программу переселения для жителей подконтрольных ВСУ городов

ДНР запустила программу переселения для жителей подконтрольных ВСУ городов

В Донецкой Народной Республике запущена специальная программа переселения из подконтрольных ВСУ городов.

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